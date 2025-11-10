Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:19

«Одноклассники» расскажут пользователям о жизни детей-сирот

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» запускают просветительский проект о жизни детей-сирот, опекунстве и приемном родительстве. Материалы будут выходить в группах благотворительной организации «Детские деревни SOS», фонда «Измени одну жизнь» и портала «Усыновите.ру» в социальной сети.

В группе благотворительной организации «Детские деревни SOS» расскажут о проблеме социального сиротства и путях ее решения. Для пользователей подобрали реальные примеры людей, которым удалось пройти через подобные трудности.

Фонд «Измени одну жизнь» в рамках проекта представит интервью с опекунами старшего возраста. Фонд расскажет, как представители старшего поколения могут поддержать детей, которые растут без родителей, и приемные семьи.

В серии публикаций портала «Усыновите.ру» пользователи ОК узнают о простых и доступных способах поддержки и усыновлении после 50 лет. Также пользователи узнают о навыках, которые помогут детям-сиротам обрести самостоятельность.

Ранее психолог Наталья Дубинина рассказала, что усыновление ребенка — трудная миссия. По ее словам, многие взрослые ждут от таких детей безусловной любви и отдачи, но сталкиваются с абсолютно другой реальностью.

одноклассники
сироты
соцсети
просвещение
