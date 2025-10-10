Психолог дала советы тем, кто хочет усыновить ребенка Психолог Дубинина: у ребенка из детдома нужно проверить наследственность

Перед тем, как взять ребенка из детдома, нужно навести справки о его здоровье и наследственности, заявила клинический психолог Наталья Дубинина. По ее словам, которые передает KP.RU, если ребенок унаследовал психические расстройства, то они могут усиливаться с возрастом.

К сожалению, если ребенок унаследовал психические расстройства, то они с годами будут только усиливаться. Нередко, после полового созревания многим приходится принимать препараты, чтобы быть адаптивными в обществе, — заявила она.

Психолог предупредила, что усыновление ребенка — трудная миссия. По ее словам, многие взрослые ждут от таких детей безусловной любви и отдачи, но сталкиваются с абсолютно другой реальностью. Дубинина обратила внимание, что важно консультироваться со специалистами, если поведение ребенка носит деструктивный характер.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что четверть детей в детдомах и приютах находится там необоснованно. По ее словам, такой вывод сделан по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.