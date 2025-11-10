В Воронеже трехлетний мальчик упал в шахту лифта и чудом выжил

В одном из жилых комплексов Воронежа трехлетний мальчик упал в шахту лифта на глазах родителей, сообщает KP.RU. Ребенок чудом выжил благодаря тому, что кабина находилась всего на один этаж ниже.

Как рассказали очевидцы, трехлетний ребенок вместе с родителями ждал лифт, когда неожиданно облокотился на дверь. Она поддалась, и мальчик упал в шахту. К счастью, кабина стояла этажом ниже, и ребенок отделался ушибами.

По словам свидетелей, мальчик отделался синяками на голове и спине «и, конечно, страхом на всю жизнь». Ребенка отвезли в больницу на обследование. Соседи услышали звук падения и задержали лифт. Жильцы дома утверждают, что проблемы с лифтами в новостройке наблюдаются регулярно. По словам жильцов, лифты в новом доме часто не работают и сильно шумят.

Ранее стало известно, что лифт с детьми упал в новостройке Каспийска в Дагестане. Предполагается, что лифт перешел в аварийный режим после того, как внешняя дверь шахты сошла с креплений и рухнула на крышу. Как утверждает отец несовершеннолетних, инцидент произошел в элитном жилом доме, сами дети отделались испугом.