09 ноября 2025 в 10:45

Яблочное суфле на манной каше: десерт, который реально тает во рту — готовлю за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю это яблочное суфле, потому что оно стало идеальным решением для утренней спешки — когда нужно быстро создать что-то вкусное, полезное и не требующее кулинарного мастерства. Его нежная текстура и мягкий яблочный вкус нравятся всем без исключения, а процесс приготовления напоминает волшебный фокус: простая манная каша превращается в воздушный десерт. Это блюдо спасает меня в те дни, когда нужно накормить семью сытным завтраком, а времени на готовку катастрофически не хватает.

Готовлю так: варю густую манную кашу на 500 мл молока с щепоткой соли. Пока она остывает, натираю 2-3 яблока, смешиваю с тремя желтками и 50 г сахара. Аккуратно соединяю с кашей. Отдельно взбиваю три белка в устойчивую пену и бережно вмешиваю в основную массу. Выкладываю в смазанную форму и выпекаю при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Главное — не открывать духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело. Подаю теплым, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
