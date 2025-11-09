Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 06:45

Готовлю торт «Чиприани» вместо «Наполеона» — мой личный козырь для особых случаев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый раз я попробовал этот торт в кондитерской и был настолько поражен его вкусом, что решил во что бы то ни стало воссоздать рецепт дома. После трех попыток и тонны испорченных продуктов у меня получилось добиться идеального баланса нежного бисквита и кисло-сладкого лимонного курда. Теперь это мой звездный десерт для особых случаев, который неизменно собирает восторженные отзывы даже у самых привередливых гурманов.

Готовлю так: сначала делаю бисквит — взбиваю яйца с сахаром, добавляю масло, молоко и просеянную муку с разрыхлителем. В конце вливаю кипяток и выпекаю при 180 °C. Для курда смешиваю яйцо с сахаром, лимонным соком и водой, варю на водяной бане до загустения, добавляю масло и белый шоколад. Соединяю с творожным сыром и сахарной пудрой. Бисквит пропитываю сиропом из воды, сахара и лимонного сока. Собираю торт, чередуя коржи и крем. Для меренги варю сироп из сахара и воды до 118 °C и тонкой струйкой вливаю во взбитые белки с лимонной кислотой. Украшаю торт меренгой и опаливаю горелкой. Получается невероятно воздушный и элегантный десерт, достойный лучших ресторанов Венеции.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

