09 ноября 2025 в 05:45

Готовлю манник вместо сложных десертов. Делюсь секретом идеальной влажной текстуры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мне нравится этот рецепт за его абсолютную надежность — даже если отвлечешься и немного передержишь в духовке, манник все равно остается влажным внутри. В нем идеально все: от простых ингредиентов, которые всегда под рукой, до волшебного аромата шоколада, наполняющего всю кухню. Это тот редкий случай, когда можно импровизировать со специями или орехами, не боясь испортить результат.

Готовлю так: 150 г манки заливаю 250 мл кефира и оставляю на 40 минут. Добавляю яйцо, щепотку соли, чайную ложку соды и 80 г сахара — наблюдаю, как масса оживает и пузырится. Просеиваю 150 г муки с тремя ложками какао, вливаю 200 г растопленного масла. Главный штрих — 100 г рубленого шоколада, который создает внутри настоящие реки расплавленной сладости. Выпекаю при 180 °C ровно 40 минут. Проверяю шпажкой, но даже если передержать на 5–10 минут, манник не становится сухим. Подаю теплым, когда шоколадные кусочки еще сохраняют нежность. Это рецепт, который никогда не подведет!

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
десерты
рецепты
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
