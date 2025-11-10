Банановая шарлотка: простой рецепт — все меряем стаканами

Эта банановая шарлотка станет вашим любимым простым рецептом, ведь для ее приготовления не нужны весы — все ингредиенты меряем стаканами.

Вкус этого пирога — нечто среднее между нежным бисквитом и банановым пудингом: он получается влажным, воздушным и очень ароматным. Бананы придают натуральную сладость и сочность, поэтому пирог хорош даже без дополнительного пропитки или крема. Корочка снаружи получается слегка хрустящей, а внутри пирог остается бархатистым и тающим во рту.

Вам понадобится: 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3 яйца, 3 спелых банана, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте муку и соду, аккуратно перемешайте. Бананы разомните вилкой или нарежьте кружочками и добавьте в тесто. Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Подавайте шарлотку теплой с чаем или кофе — это идеальный вариант для внезапных гостей или быстрого семейного чаепития.

