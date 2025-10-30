Куриный пирог из 1 стакана муки и 2 стаканов кефира: и на обед, и на ужин, и на праздничный стол

Куриный пирог из 1 стакана муки и 2 стаканов кефира: и на обед, и на ужин, и на праздничный стол

Приготовьте невероятно нежный куриный пирог на основе простейшего теста из 1 стакана муки и 2 стаканов кефира, который станет вашим любимым блюдом. Он хорош и на обед, и на ужин, и на праздничный стол.

Вам понадобится: отварная курица, 4 яйца, 1 стакан муки, 2 стакана кефира, 2 ч. л. разрыхлителя, 400 г отварной курицы, 1 луковица, соль и специи. Взбейте яйца с кефиром, добавьте муку с разрыхлителем и солью, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте в тесто нарезанную курицу, перемешайте, вылейте массу в форму. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус пирога получается удивительно нежным: сочная курица в сочетании с воздушным, слегка влажным тестом, напоминающим нежную запеканку. Корочка сверху хрустящая, а внутри пирог остается сочным и тающим во рту.

Это блюдо идеально подходит для тех, кто хочет порадовать семью вкусной выпечкой без долгой возни с тестом, его приготовление занимает минимум времени и усилий.

Ранее стало известно, как приготовить гору сырных палочек из стакана кефира.