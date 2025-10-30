Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:14

Расследование по делу задержанной с наркотиками актрисы завершилось

Расследование уголовного дела актрисы Тарасовой завершилось

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Расследование уголовного дела актрисы театра и кино Аглаи Тарасовой завершилось, информирует «112». По данным источника, материалы направлены в Домодедовский суд для рассмотрения по существу.

Тарасову задержали в августе 2025 года с запрещенными веществами в аэропорту Домодедово. У актрисы обнаружили с собой 0,4 грамма масла каннабиса. Знаменитость возвращалась из Израиля, где употребление такого рода наркотика частично легализовано. В России это запрещено и карается законом.

Ранее появились данные о долге Тарасовой в размере 30 тыс. рублей за коммунальные услуги в элитной трехкомнатной квартире недалеко от Патриарших прудов в Москве. Источник сообщал, что просрочка возникла из-за домашнего ареста актрисы, которая игнорирует счета.

Стало известно, сколько Тарасова платит по ипотеке за трехкомнатную квартиру на Малой Никитской в столице. Актриса ежемесячно отдает 1 млн рублей за жилье в 139 квадратных метров. Отмечалось, что у Тарасовой есть еще одна квартира.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

