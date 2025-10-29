Готовлю на всю неделю вперед — это печенье стало моим любимым перекусом

Я открыл для себя этот рецепт, когда искал полезный перекус для детей. Моя дочь очень разборчива в еде, но обожает сладкое. После долгих экспериментов нашел этот вариант — печенье получается достаточно сладким за счет банана и шоколада, но при этом содержит только полезные ингредиенты. Теперь это наша любимая семейная сладость.

Готовлю так: сначала растапливаю темный шоколад (¼ стакана, около 40 г) в микроволновке — примерно 40–60 секунд. Разминаю спелый банан (1 шт.) вилкой до однородной массы. Смешиваю шоколад с бананом, добавляю овсяные хлопья (½ стакана), какао-порошок (1 ч. л.), ванильный сахар (1 ч. л.) и тыквенные семечки (1 ст. л.). Получившуюся массу тщательно перемешиваю — тесто получается плотным и ароматным. Формирую ложкой семь аккуратных печений, выкладываю их на пергамент и отправляю в морозильную камеру всего на один час. Готовое печенье получается в меру сладким, с приятной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом.

