Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:54

Готовлю на всю неделю вперед — это печенье стало моим любимым перекусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я открыл для себя этот рецепт, когда искал полезный перекус для детей. Моя дочь очень разборчива в еде, но обожает сладкое. После долгих экспериментов нашел этот вариант — печенье получается достаточно сладким за счет банана и шоколада, но при этом содержит только полезные ингредиенты. Теперь это наша любимая семейная сладость.

Готовлю так: сначала растапливаю темный шоколад (¼ стакана, около 40 г) в микроволновке — примерно 40–60 секунд. Разминаю спелый банан (1 шт.) вилкой до однородной массы. Смешиваю шоколад с бананом, добавляю овсяные хлопья (½ стакана), какао-порошок (1 ч. л.), ванильный сахар (1 ч. л.) и тыквенные семечки (1 ст. л.). Получившуюся массу тщательно перемешиваю — тесто получается плотным и ароматным. Формирую ложкой семь аккуратных печений, выкладываю их на пергамент и отправляю в морозильную камеру всего на один час. Готовое печенье получается в меру сладким, с приятной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
Семья и жизнь
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
Этот морковный кекс уплетают даже дети — секрет в комбо из корицы и имбиря
Общество
Этот морковный кекс уплетают даже дети — секрет в комбо из корицы и имбиря
Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки
Общество
Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки
В сезон тыквы пеку двойную порцию. Нежное рассыпчатое печенье — всего 6 ингредиентов, а какая вкуснота!
Общество
В сезон тыквы пеку двойную порцию. Нежное рассыпчатое печенье — всего 6 ингредиентов, а какая вкуснота!
еда
рецепты
десерты
выпечка
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.