Секреты маляров на миллион: когда и как разводить водоэмульсионку

Водоэмульсионная краска — это популярное и экологичное решение для отделки. Ее название прямо намекает на основу: цветные пигменты и полимеры распределены в водной среде. Это не значит, что краску всегда нужно разводить, но вода играет в ее судьбе ключевую роль.

Этот материал подходит для стен и потолков в большинстве помещений. Он отлично ложится на гипсокартон, штукатурку, бетон и обои, не пахнет при работе и позволяет стенам «дышать». Чтобы покрытие получилось ровным и долговечным, важно правильно подготовить поверхность и выбрать инструмент. Одна из главных тонкостей — это консистенция краски. Слишком густая оставит следы от валика и комки, а чрезмерно жидкая будет плохо перекрывать цвет и станет подтекать.

Так надо ли разводить водоэмульсионную краску? Ответ: иногда да. Все зависит от способа нанесения и желаемой густоты.

Для кисти и валика краска часто готова к применению. Но если она слишком густая, разбавьте ее чистой, а лучше дистиллированной водой комнатной температуры, добавляя небольшими порциями до 10% от объема. Проверить консистенцию просто: обмакните кисть — краска должна стекать ровной струйкой, а не падать комками.

Для краскопульта состав нужно сделать более жидким. Здесь пропорция строже: обычно добавляют 20–25% воды, тщательно перемешивая смесь до однородности. Есть и многослойный подход: первый слой самый жидкий (до 10% воды), второй — чуть гуще (2–3%), а третий можно не разводить вовсе.

Общий совет для тех, кто собрался делать ремонт и задумывается над тем, надо ли разводить водоэмульсионную краску: не спешите сразу лить ее в ведро. Сначала перемешайте краску в родной банке, перелейте небольшую порцию для пробного слоя и уже потом при необходимости аккуратно разводите. Помните, что добавить воды можно всегда, а убрать — уже нельзя. Легкого вам ремонта и идеально ровных стен.

