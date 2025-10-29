Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:30

Секреты маляров на миллион: когда и как разводить водоэмульсионку

Секреты маляров на миллион: когда и как разводить водоэмульсионку Секреты маляров на миллион: когда и как разводить водоэмульсионку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водоэмульсионная краска — это популярное и экологичное решение для отделки. Ее название прямо намекает на основу: цветные пигменты и полимеры распределены в водной среде. Это не значит, что краску всегда нужно разводить, но вода играет в ее судьбе ключевую роль.

Этот материал подходит для стен и потолков в большинстве помещений. Он отлично ложится на гипсокартон, штукатурку, бетон и обои, не пахнет при работе и позволяет стенам «дышать». Чтобы покрытие получилось ровным и долговечным, важно правильно подготовить поверхность и выбрать инструмент. Одна из главных тонкостей — это консистенция краски. Слишком густая оставит следы от валика и комки, а чрезмерно жидкая будет плохо перекрывать цвет и станет подтекать.

Так надо ли разводить водоэмульсионную краску? Ответ: иногда да. Все зависит от способа нанесения и желаемой густоты.

  • Для кисти и валика краска часто готова к применению. Но если она слишком густая, разбавьте ее чистой, а лучше дистиллированной водой комнатной температуры, добавляя небольшими порциями до 10% от объема. Проверить консистенцию просто: обмакните кисть — краска должна стекать ровной струйкой, а не падать комками.

  • Для краскопульта состав нужно сделать более жидким. Здесь пропорция строже: обычно добавляют 20–25% воды, тщательно перемешивая смесь до однородности. Есть и многослойный подход: первый слой самый жидкий (до 10% воды), второй — чуть гуще (2–3%), а третий можно не разводить вовсе.

Общий совет для тех, кто собрался делать ремонт и задумывается над тем, надо ли разводить водоэмульсионную краску: не спешите сразу лить ее в ведро. Сначала перемешайте краску в родной банке, перелейте небольшую порцию для пробного слоя и уже потом при необходимости аккуратно разводите. Помните, что добавить воды можно всегда, а убрать — уже нельзя. Легкого вам ремонта и идеально ровных стен.

Ранее мы делились с вами секретом подключения двойной розетки с заземлением!

ремонты
дом
своими руками
советы
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович оценил правдивость слухов о романе с коллегой по «Полю чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
«Готовимся уже сейчас»: стало известно, где ВС РФ ждут самые тяжелые бои
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.