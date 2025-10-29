Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:06

Российских учителей освободили от бумажной волокиты

Музаев: бумажная нагрузка на учителей в России снизилась в 25 раз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Количество документов, которые приходится заполнять российским учителям, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, которые передает РИА Новости, уменьшение бумажной нагрузки на педагогов происходит в соответствии с новой нормативной базой.

Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка. — NEWS.ru), то в среднем можно говорить, что в 25 раз, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что с начала учебного года в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений по заработным платам учителей. По данным ведомства, массового снижения зарплат не зафиксировано. Часть обращений касалась отсутствия стимулирующих выплат, премий или надбавок, однако все случаи были индивидуальными.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выразил мнение, что бумажная волокита после уроков препятствует учителям в качественном обучении. Он отметил, что бюрократическая работа приводит к выгоранию специалистов. Парламентарий считает, что вместо живого общения с детьми педагоги превращаются в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы и планы.

Россия
учителя
школы
Анзор Музаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу
В Госдуме уравняли подростков и инвалидов
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.