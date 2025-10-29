Российских учителей освободили от бумажной волокиты Музаев: бумажная нагрузка на учителей в России снизилась в 25 раз

Количество документов, которые приходится заполнять российским учителям, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, которые передает РИА Новости, уменьшение бумажной нагрузки на педагогов происходит в соответствии с новой нормативной базой.

Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка. — NEWS.ru), то в среднем можно говорить, что в 25 раз, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что с начала учебного года в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений по заработным платам учителей. По данным ведомства, массового снижения зарплат не зафиксировано. Часть обращений касалась отсутствия стимулирующих выплат, премий или надбавок, однако все случаи были индивидуальными.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выразил мнение, что бумажная волокита после уроков препятствует учителям в качественном обучении. Он отметил, что бюрократическая работа приводит к выгоранию специалистов. Парламентарий считает, что вместо живого общения с детьми педагоги превращаются в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы и планы.