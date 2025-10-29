Минпросвещения отчиталось о массовых жалобах учителей на снижение зарплат Минпросвещения опровергло массовые обращения учителей о снижении зарплаты

С начала учебного года в Минпросвещения поступило 335 обращений по заработным платам учителей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным министерства, массового снижения зарплат не зафиксировано.

Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Часть обращений касалась отсутствия стимулирующих выплат, премий или надбавок, однако все случаи были индивидуальными. Из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области поступило пять подобных вопросов. Представители Минпросвещения провели проверку и направили ответы.

В ведомстве подчеркнули, что по российским законам ответственность за работу школ и оплату труда учителей лежит на региональных и муниципальных властях. Именно они решают вопросы повышения зарплат, установления надбавок и их размеров.

Зарплата педагога формируется с учетом квалификации, объема и сложности работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат, уточнили в министерстве. На ее размер влияют учебная нагрузка, проведение индивидуальных занятий, участие в научной или творческой деятельности, наличие категории и трудовой стаж.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин заявил, что запланированное увеличение МРОТ в 2026 году значительно превысит показатель прожиточного минимума. Разрыв между этими показателями достигнет 31,2%.