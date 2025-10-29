Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:25

Минпросвещения отчиталось о массовых жалобах учителей на снижение зарплат

Минпросвещения опровергло массовые обращения учителей о снижении зарплаты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала учебного года в Минпросвещения поступило 335 обращений по заработным платам учителей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным министерства, массового снижения зарплат не зафиксировано.

Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Часть обращений касалась отсутствия стимулирующих выплат, премий или надбавок, однако все случаи были индивидуальными. Из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области поступило пять подобных вопросов. Представители Минпросвещения провели проверку и направили ответы.

В ведомстве подчеркнули, что по российским законам ответственность за работу школ и оплату труда учителей лежит на региональных и муниципальных властях. Именно они решают вопросы повышения зарплат, установления надбавок и их размеров.

Зарплата педагога формируется с учетом квалификации, объема и сложности работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат, уточнили в министерстве. На ее размер влияют учебная нагрузка, проведение индивидуальных занятий, участие в научной или творческой деятельности, наличие категории и трудовой стаж.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин заявил, что запланированное увеличение МРОТ в 2026 году значительно превысит показатель прожиточного минимума. Разрыв между этими показателями достигнет 31,2%.

учителя
зарплаты
Минпросвещения
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, для чего на самом деле США создают сверхзвуковой самолет Х-59
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.