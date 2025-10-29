Зоя Бербер одной фразой описала покойного Романа Попова

Актриса Зоя Бербер заявила, что ее коллега Роман Попов, который скончался 28 октября, для нее стал «огромной, глубокой, доброй душой». В своем Telegram-канале артистка подчеркнула, что они редко виделись, но всегда тепло общались, много смеялись и слушали музыку.

Ромка для меня — не Мухич (герой Попова в сериале «Полицейский с Рублевки». — NEWS.ru). Рома для меня огромная, глубокая, добрая душа, по которой мы все будем скучать, — отметила Бербер.

Попов скончался на 41-м году жизни. По информации РЕН ТВ, юморист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Отмечается, что из-за рака он лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Попов перед смертью провел в коме больше двух недель. По его информации, состояние артиста резко ухудшилось 11 октября. Как отметил источник канала, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию. Также уточнялось, что актер пытался облегчить свое состояние лекарствами, которые ему привозили из-за границы.