29 октября 2025 в 14:14

Кремль следит за реакцией соцсетей на новые антироссийские санкции

Песков: в Кремле следят и анализируют реакции на санкции в соцсетях

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В Кремле внимательно изучают разнообразные реакции в социальных сетях на новые санкционные ограничения против России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга. Он отметил, что анализируются как серьезные, так и ироничные оценки общественности. Данное заявление прозвучало в контексте обсуждения рестрикций ЕС, которые включают запрет на поставки в Россию сантехнического оборудования, декоративных растений и других товаров, передает ТАСС.

Есть те <…> пользователи интернета, которые насмехаются над этим, есть пользователи интернета с более серьезным подходом, которые пытаются анализировать эти санкции. В Кремле [видят] и это, и другое — более серьезные оценки, попытки вдумчивого анализа. Мы все это читаем, все видим и все анализируем, — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал незаконные санкции западных стран как путь к их собственной изоляции. Политик отметил, что эти государства пытаются навязать всему миру следование своим интересам, что противоречит современным мировым реалиям.

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил об отсутствии иллюзий относительно отмены антироссийских санкций в ближайшей перспективе. Он подтвердил намерение страны развивать торгово-экономические связи с другими государствами, несмотря на действующие ограничения.

Дмитрий Песков
санкции
Кремль
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
