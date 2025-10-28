Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:26

Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помните, как наши бабушки всегда просеивали муку перед выпечкой? Оказывается, эта традиция появилась не просто так! Сегодня я расскажу вам, когда просеивание действительно необходимо, а когда можно обойтись без этой процедуры.

Просеивание муки — это не просто ритуал, а важный этап приготовления. Оно помогает избавиться от комков и примесей, делая тесто более нежным и однородным. Особенно актуально это для муки, которая хранилась в сыром помещении или была куплена на развес у частников. В таких случаях сито становится настоящим спасением от нежелательных сюрпризов в готовом изделии.

А вот с заводской мукой все проще! Производители уже позаботились о качестве, и такая мука не требует дополнительного просеивания. Она и так воздушная, рассыпчатая и прекрасно смешивается с другими ингредиентами.

Интересный момент: с цельнозерновой мукой все наоборот! Просеивать ее даже вредно — так вы лишитесь ценных витаминов и клетчатки, которые содержатся в отрубях. Поэтому оставьте эту муку как есть, и ваша выпечка будет не только вкусной, но и полезной.

Ранее сообщалось, что супы, приготовленные в ресторанах, всегда отличаются особенной глубиной вкуса и надолго утоляют голод. Оказывается, секрет кроется в одном простом ингредиенте, который есть практически на каждой кухне.

