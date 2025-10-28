Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025

Турецкие лепешки катмер — жареное тонкое тесто и много начинки! Вкусный рецепт на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Погрузитесь в атмосферу восточной сладости с катмером — изысканным десертом, который покорит вас своим вкусом и ароматом. Это тонкое слоеное тесто, хрустящее снаружи и нежное внутри, с начинкой из дробленых фисташек, сахара и кардамона. Катмер традиционно подают к турецкому кофе или чаю, и он станет настоящим украшением любого стола. Его приготовление — это искусство, которое легко освоить дома, чтобы порадовать себя и близких кусочком Востока.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового слоеного теста, 100 г очищенных фисташек, 50 г сахарной пудры, 1 ч. л. кардамона, 1 яйцо для смазывания, растительное масло для жарки. Фисташки измельчите в блендере, но не в муку — должны остаться небольшие кусочки. Смешайте с сахарной пудрой и кардамоном. Раскатайте тесто тонко и разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, сверните конвертиком и защипните края. Смажьте взбитым яйцом. Обжаривайте на среднем огне в небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте, посыпав дополнительной сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
