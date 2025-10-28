Об этом рецепте знают единицы! Тонкие турецкие блинчики багрир — тонкие, ажурные и очень вкусные

Турецкая кухня славится своими необычными и вкусными блюдами, и блинчики багрир — яркое тому подтверждение. Эти блины кардинально отличаются от привычных нам: они имеют пористую, кружевную структуру и готовятся на специальной сковороде или обычной антипригарной. Их особенность — в использовании теплой воды и длительном вымешивании теста, которое насыщается кислородом и становится нежным и эластичным. Багрир традиционно подают с топленым маслом и медом, посыпая кунжутом или грецкими орехами. Это блюдо станет изюминкой вашего завтрака и позволит почувствовать атмосферу восточного базара у себя дома.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 2 стакана теплой воды (40 °C), 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сухих дрожжей. В глубокой миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Постепенно вливайте теплую воду, постоянно помешивая венчиком. Тесто должно быть жидким, как на обычные блины. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. После этого тщательно перемешайте тесто — оно станет более эластичным и воздушным. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Лейте тесто половником, распределяя по всей поверхности. Готовьте на одной стороне до появления характерных отверстий и полного высыхания верхней стороны. Переворачивать не нужно! Подавайте сразу, смазав сливочным маслом и полив медом.

