Психолог дала советы, как привить ребенку любовь к старшим

Ребенок учится благодарности, наблюдая за тем, как взрослые относятся к старшим, рассказала «Вечерней Москве» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Васильева. Она отметила, что во время общения с бабушкой и дедушкой ребенок учится эмпатии.

Если мама с теплотой разговаривает с бабушкой, если папа терпеливо помогает дедушке разобраться с телефоном — ребенок внутренне усваивает: «Это важно. Это нормально. Это любовь», — рассказала Васильева.

Психолог отметила, что такое моделирование поведения является одним из наиболее рабочих механизмов обучения в детстве. Она напоминает, что благодарность и уважение возникают в среде, где есть совместный опыт, усилие и эмоциональный контакт.

