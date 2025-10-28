Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:34

Психолог дала советы, как привить ребенку любовь к старшим

Психолог Васильева: благодарность к старшим усваивается через наблюдение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ребенок учится благодарности, наблюдая за тем, как взрослые относятся к старшим, рассказала «Вечерней Москве» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Васильева. Она отметила, что во время общения с бабушкой и дедушкой ребенок учится эмпатии.

Если мама с теплотой разговаривает с бабушкой, если папа терпеливо помогает дедушке разобраться с телефоном — ребенок внутренне усваивает: «Это важно. Это нормально. Это любовь», — рассказала Васильева.

Психолог отметила, что такое моделирование поведения является одним из наиболее рабочих механизмов обучения в детстве. Она напоминает, что благодарность и уважение возникают в среде, где есть совместный опыт, усилие и эмоциональный контакт.

Ранее адвокат Людмила Айвар рассказала, что по закону ребенок обязан содержать нетрудоспособных или нуждающихся родителей. Она отметила, что назначить алименты на содержание родителей можно только через суд.

семья
уважение
психологи
воспитание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.