Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске

Трамп напомнил о важном преимуществе России, которое нужно уважать Трамп призвал с уважением относиться к ядерному потенциалу России

Миру нужно уважительно относиться к ядерной мощи России, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. При этом он категорически высказался против применения ядерного оружия.

У них также большое ядерное присутствие. Это необходимо уважать, — заявил американский лидер

Трамп признал, что США и Россия занимают первое и второе места в мире по ядерным арсеналам. Именно поэтому важно поддерживать диалог между ядерными державами.

Вы никогда не должны хотеть его использовать. Если вы его используете, это может стать концом света, — предупредил Трамп.

Ранее Трамп в эксклюзивном комментарии дал высшую оценку итогам своего саммита с Путиным. Он без колебаний поставил встрече «десятку» по десятибалльной шкале. Аналогичным образом охарактеризовал переговоры Путин. Он назвал диалог с американским политиком «очень хорошим».

При этом председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что прорывных итогов переговоров пока нет. Однако, по его словам, важно, что после этой встречи давление на официальный Киев значительно вырастет.