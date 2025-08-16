Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 04:56

Трамп напомнил о важном преимуществе России, которое нужно уважать

Трамп призвал с уважением относиться к ядерному потенциалу России

Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Миру нужно уважительно относиться к ядерной мощи России, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. При этом он категорически высказался против применения ядерного оружия.

У них также большое ядерное присутствие. Это необходимо уважать, — заявил американский лидер

Трамп признал, что США и Россия занимают первое и второе места в мире по ядерным арсеналам. Именно поэтому важно поддерживать диалог между ядерными державами.

Вы никогда не должны хотеть его использовать. Если вы его используете, это может стать концом света, — предупредил Трамп.

Ранее Трамп в эксклюзивном комментарии дал высшую оценку итогам своего саммита с Путиным. Он без колебаний поставил встрече «десятку» по десятибалльной шкале. Аналогичным образом охарактеризовал переговоры Путин. Он назвал диалог с американским политиком «очень хорошим».

При этом председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что прорывных итогов переговоров пока нет. Однако, по его словам, важно, что после этой встречи давление на официальный Киев значительно вырастет.

Дональд Трамп
Владимир Путин
ядерное оружие
уважение
