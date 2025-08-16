«Плохой знак для Зеленского»: в ГД высказались об итогах переговоров Глава СРЗП Миронов: давление на Зеленского после переговоров РФ и США возрастет

Прорывных итогов переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, действительно, пока нет, заявил в комментарии NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Однако, по его словам, важно, что после этой встречи давление на официальный Киев значительно вырастет.

В целом, Владимир Путин, который имеет гораздо больший, чем Дональд Трамп политический опыт, преподал своему коллеге урок дипломатии. Он заключается в том, что для того, чтобы решить сложные международные проблемы, надо много работать, договариваться и добиваться прогресса шаг за шагом. Разрешить с наскока такие конфликты, как на Украине, невозможно, — отметил Миронов.

По его мнению, политикам удалось добиться важного — установления хорошего личного контакта. Лидеры двух ядерных держав понимают, что несут особую ответственность в решении мировых вопросов. Это, указал парламентарий, хорошая основа для восстановления отношений между двумя странами и достижения мира на Украине.

Не менее важно и то, что Трамп готов взять на себя бремя переговоров с властями в Киеве и европейскими странами. Миронов уверен, что президент сможет продемонстрировать лидерские качества и убедить в необходимости учитывать интересы России, а не пытаться сорвать мирный процесс.

Слова Трампа о том, что есть хороший шанс достичь мира, внушают оптимизм. Но мяч сейчас не на нашей стороне. Отмечу, что ни один из президентов не упомянул о перемирии, которого так хотят в Киеве. Это значит, что Россия продолжит специальную военную операцию для защиты своих граждан, освобождения своей территории, денацификации и демилитаризации Украины, — добавил Миронов.

Он резюмировал, что все это вкупе с изменениями в российско-американских отношениях очень плохой знак для президента Украины Владимира Зеленского. Теперь давление на Киев будет возрастать не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. В этом смысле саммит на Аляске приближает победу России и наступление прочного мира.

Ранее Трамп в эксклюзивном комментарии дал высшую оценку итогам своего саммита с Путиным. Он без колебаний поставил встрече «десятку» по десятибалльной шкале.