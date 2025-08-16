Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон

Путин дал оценку своему диалогу с Трампом Путин заявил, что его диалог с Трампом был очень хорошим

Президент России Владимир Путин охарактеризовал состоявшиеся переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Он в беседе с владыкой Алексием, представителем американской православной церкви, назвал диалог очень хорошим.

У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку, — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Оценка прозвучала после завершения многочасовых переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Особое внимание наблюдатели обращают на теплую атмосферу встречи, которую отметил российский президент, поблагодарив организаторов за созданную обстановку.

Путин также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита было логичным. По его словам, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Их делит лишь Берингов пролив шириной около четырех км между островами. Политик добавил, что Аляска связана со значительной частью общей истории двух государств. Она хранит память о Русской Америке — православных храмах и сотнях русских географических названий.

Трамп также дал высокую оценку итогам переговоров с российским коллегой. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось.