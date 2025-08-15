Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:16

«Юг и Север — не враги»: Сеул заявил об уважении строя в КНДР

Ли Чжэ Мён: Южная Корея признает и уважает строй в КНДР

КНДР КНДР Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южная Корея признает и уважает строй, который существует в КНДР, заявил президент республики Ли Чжэ Мён в обращении по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Он призвал Пхеньян вернуть доверие.

Юг и Север — не враги. Юг и Север уважают и признают строй друг друга. Юг и Север уважают и признают системы друг друга, мы определили эти отношения как особые, направленные на мирное объединение, — сказал политик.

Глава южнокорейского государства отметил, что Сеул соблюдает все ранее заключенные соглашения. Он также подчеркнул, что страна не намерена предпринимать враждебных шагов в отношении КНДР.

Ранее стало известно, что Минобороны Южной Кореи решило убрать громкоговорители для пропагандистского вещания у границы с КНДР. Это делается для снижения «межкорейской напряженности».

До этого в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обсудили планы полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, подняли вопрос региональной обстановки.

