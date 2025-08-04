Южная Корея снимет рупоры у границы с КНДР

Минобороны Южной Кореи с 4 августа убирает громкоговорители для пропагандистского вещания у границы с КНДР, сообщило агентство Yonhap. Это делается для снижения «межкорейской напряженности».

В понедельник Южная Корея начала демонтировать громкоговорители для пропагандистских трансляций, установленные вдоль границы с КНДР, — говорится в сообщении.

Президент республики Ли Чжэ Мен еще в июне распорядился приостановить трансляцию пропагандистских текстов в сторону КНДР для «восстановления доверия». Неназванные собеседники агентства из Минобороны Южной Кореи отметили, что это часть «практических мер» для снижения межгосударственной напряженности. На состояние готовности Вооруженных сил Республики Корея это не повлияет, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обсудили планы полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, подняли вопрос региональной обстановки. Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.