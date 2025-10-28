Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:36

Лукашенко высказался о позиции США по урегулированию на Украине

Лукашенко боится, что позиция США по Украине может быть спектаклем

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Позиция США по урегулированию на Украине может оказаться спектаклем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, переданным ТАСС, об этом говорят последние данные.

Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили этот [конфликт], как положено, и игр здесь быть не может, — заявил он.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Лукашенко хочет выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, по его словам, белорусский лидер намерен обсудить с Зеленским напряженность в отношениях между их странами.

Позже политолог Юрий Светов заявил, что Запад не позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с Лукашенко для обсуждения мирных инициатив. По его словам, глава Белоруссии действует по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным и неоднократно предлагал себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта.

Белоруссия
Александр Лукашевич
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
На Украине раскритиковали идею завезти больше мигрантов
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Всероссийский форум «Туризм Будущего» состоялся в Москве
Магнитные бури сегодня, 28 октября: что завтра, обострение заболеваний
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.