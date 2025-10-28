Лукашенко высказался о позиции США по урегулированию на Украине Лукашенко боится, что позиция США по Украине может быть спектаклем

Позиция США по урегулированию на Украине может оказаться спектаклем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, переданным ТАСС, об этом говорят последние данные.

Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили этот [конфликт], как положено, и игр здесь быть не может, — заявил он.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Лукашенко хочет выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, по его словам, белорусский лидер намерен обсудить с Зеленским напряженность в отношениях между их странами.

Позже политолог Юрий Светов заявил, что Запад не позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с Лукашенко для обсуждения мирных инициатив. По его словам, глава Белоруссии действует по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным и неоднократно предлагал себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта.