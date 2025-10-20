«Если припрет»: политолог об ответе Зеленского на мирные усилия Лукашенко

Запад не позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко для обсуждения мирных инициатив, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, глава Белоруссии действует по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным и неоднократно предлагал себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта.

Я полагаю, что Лукашенко действует по согласованию с Путиным. Они недавно встречались, и у них были долгие разговоры, которые, я думаю, касались Украины. Лукашенко не раз предлагал себя в качестве посредника в урегулировании этих проблем. Его призыв заключался в том, что три президента славянских государств должны собраться вместе, обсудить назревшие проблемы и как-то решить вопрос. У Зеленского есть наставники из Лондона — разведка и спецслужбы, поэтому встречаться с президентом Белоруссии он вряд ли будет. Если только совсем припрет, но [Запад] не позволит этого сделать, — пояснил Светов.

Он добавил, что Лукашенко хочет наладить диалог с Зеленским из добрых побуждений. По словам политолога, украинский конфликт создал для Белоруссии массу трудностей, в том числе связанных с санкциями.

Лукашенко хочет наладить диалог с президентом Украины из добрых побуждений, потому что военные действия создали массу трудностей для Белоруссии. Она находится как наш верный союзник под санкциями. Лукашенко ищет какие-то контакты. Не знаю, может быть, и американцы как-то в этом участвуют, потому что [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) немного изменил отношение к Белоруссии и даже прислал Лукашенко подарок. Поэтому попытки есть, но в их эффективность я не верю, — подытожил Светов.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Лукашенко хочет выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, по его словам, белорусский лидер намерен обсудить с Зеленским напряженность в отношениях между их странами.