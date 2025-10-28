Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда

Представьте себе салат, который не просто украшает праздничный стол, а становится его главным украшением. Салат «Куранты» — это настоящее произведение кулинарного искусства, способное удивить даже самых искушенных гостей своим вкусом и эффектным оформлением.

Этот удивительный салат покоряет с первого взгляда своим ярким новогодним оформлением, а после — нежнейшим вкусом. Секрет его популярности кроется в гармоничном сочетании ингредиентов и особой технике приготовления.

Для создания этого кулинарного шедевра вам понадобятся простые продукты: картофель, морковь, свекла, яйца, селедка, лук, чеснок, майонез и желатин. Овощи отвариваем до готовности, яйца варим вкрутую. Лук маринуем в уксусе с сахаром для пикантности.

Собираем салат слоями в форме, промазывая каждый майонезом: сначала картофель, затем селедка с маринованным луком, морковь, яйца. Завершающий штрих — свекольное желе с чесноком, которое застывает в холодильнике за ночь. Перед подачей украшаем майонезом в виде циферблата, и вот он — главный герой новогоднего стола — готов!

