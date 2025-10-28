Онлайн-энциклопедия Маска Grokipedia: что это такое, отличие от «Википедии»

Американский предприниматель Илон Маск запустил новый онлайн-проект под названием Grokipedia, который позиционируется как альтернатива «Википедии». Что об этом известно, в чем преимущества сервиса?

Что известно об онлайн-энциклопедии Grokipedia

Компания Илона Маска xAI 27 октября запустила онлайн-энциклопедию Grokipedia. Ее главной особенностью является то, что контент генерируется и редактируется ИИ-моделью Grok, разработанной xAI.

В отличие от «Википедии», где статьи создаются и проверяются добровольцами, Grokipedia использует алгоритмы для анализа множества источников и автоматического создания статей.

Маск заявил, что конечной целью проекта является «поиск истины», а сама энциклопедия позиционируется как «правдивая и независимая альтернатива», призванная бороться с редакционной предвзятостью.

По данным издания Washington Post, через час после запуска Grokipedia возникли проблемы с функционированием сайта, однако вскоре он возобновил работу. В настоящий момент энциклопедия работает во многих странах мира, в том числе в России, в версии 0.1. Пользователю предлагается ввести свой запрос в специальную строку. После подтверждения предлагается выбрать из нескольких найденных вариантов и при необходимости перейти по ссылкам и ознакомиться с интересующей информацией.

Маск пообещал, что следующая версия энциклопедии 1.0 будет «в 10 раз лучше», но даже текущая, по его мнению, уже превосходит «Википедию».

Как Grokipedia описывает СВО

Сервис Grokipedia, в отличие от энциклопедии «Википедия», описывает исторические предпосылки начала спецоперации, не скрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине.

Статья в онлайн-энциклопедии Маска о проведении СВО начинается с описания исторического фона и упоминания того, что общие истоки и русских, и украинцев восходят к Киевской Руси, а также информации о том, кому украинские территории принадлежали в разные века.

В разделе о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году указывается, что население полуострова состоит в основном из этнических русских. Кроме того, Grokipedia перечислила различные преступления украинских военных, в частности использование гражданских лиц в качестве живого щита и жестокое обращение с военнопленными.

Grokipedia отдельно выделяет тему расширения НАТО на восток и цитирует слова президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года. В статье отмечается, что он тогда «прямо предупредил, что расширение НАТО игнорирует интересы РФ».

