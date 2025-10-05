Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии» Маск сообщил о запуске бета-версии «Грокипедии» через две недели

Бета-версия «Грокипедии» от компании xAI будет запущена через две недели, сообщил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. По его словам, новая платформа станет «существенным улучшением» онлайн-энциклопедии «Википедия».

Ранняя бета-версия «Грокипедии» 0.1 будет опубликована через две недели, — написал Маск.

Предприниматель поддержал призыв прекратить финансирование «Википедии» из-за статьи, в которой консервативного активиста Чарли Кирка назвали «белым националистом». Он объяснил, что xAI намерена переписать энциклопедию, исключив источники, запрещенные для цитирования в самой «Википедии».

Ранее сообщалось, что на ликвидацию АНО «Национальный научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“», которое должно было создать портал «Знание» — российский аналог «Википедии», потратят еще 303 млн рублей. Деньги пойдут на погашение долгов, в том числе по зарплате, а также для завершения расчетов по обязательствам.

До этого стало известно, что китайская домохозяйка на протяжении 10 лет вводила в заблуждение сообщество интернет-энциклопедии «Википедия», создавая фальшивые статьи о российской истории. Скандал разразился в 2022 году, когда китайский писатель-фантаст Ифань искал материал для своей новой книги.