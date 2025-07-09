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09 июля 2025 в 16:44

Домохозяйка 10 лет водила «Википедию» за нос, публикуя фейки о России

Китайская домохозяйка 10 лет писала в «Википедии» фейковые статьи об истории РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайская домохозяйка на протяжении 10 лет вводила в заблуждение сообщество интернет-энциклопедии «Википедия», создавая фальшивые статьи о российской истории, пишет Lenta.ru. Как напоминает издание, скандал разразился в 2022 году, когда китайский писатель-фантаст Ифань искал материал для своей новой книги.

В ходе поисков Ифань обнаружил подозрительную статью о якобы существовавшем в XIV веке Кашинском серебряном руднике. В публикации на сайте «Википедии» указывалось, что это месторождение стало причиной конфликта между Тверским и Московским княжествами.

Автором этой и многих других статей оказалась пользователь под псевдонимом Чжэмао, которая представлялась дочерью дипломата и выпускницей МГУ. Однако при детальной проверке выяснилось, что китайская версия статьи была подозрительно подробной по сравнению с русской, а большинство ссылок на источники либо не соответствовали содержанию, либо вели на неавторитетные ресурсы.

Своими наблюдениями Ифань поделился в соцсетях. Вскоре сообщество «Википедии» инициировало проверку, в результате которой выяснилось, что за маской эксперта скрывалась обычная домохозяйка без специального исторического образования.

Расследование показало, что за 10 лет Чжэмао создала более 200 статей с вымышленными фактами о российской истории. Несмотря на явные несоответствия, ее материалы были настолько убедительно оформлены, что годами не вызывали подозрений у редакторов «Википедии».

Чжэмао даже получила «вики-орден» за свой «вклад» в энциклопедию. Но после того, как обман вскрылся, «Википедия» удалила все фальшивые материалы автора.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей за распространение информации об ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Платформа систематически игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

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