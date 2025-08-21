Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 15:33

В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине

Депутат Чепа: Запад напрямую причастен к арестам оппозиционных сил на Украине

Запад напрямую причастен к арестам оппозиционных сил на Украине, которые проводятся при содействии иностранных спецслужб, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, за последние годы там была проведена огромная работа по уничтожению всего инакомыслия.

За последние три-четыре года на Украине проведена огромная работа по уничтожению всех оппозиционных сил, всего инакомыслия. Люди преследуются, пропадают, их сажают в тюрьмы, в лагеря бросают тех, кто имеет свою точку зрения, отличную от точки зрения администрации Киева, навязанной им в том числе Западом. И это все делается и делалось при содействии спецслужб иностранных государств, — пояснил Чепа.

Парламентарий отметил, что «Клуб народного единства» обнародовал список людей, оказавшихся за решеткой, однако он является далеко не полным. По его словам, туда вошли журналисты, общественные и религиозные деятели, многие из которых пропали без вести, а их дальнейшая судьба остается неизвестной. Он указал, что эти преследования являются прямым следствием курса политики украинских властей.

«Клуб народного единства» предоставил далеко не полный список людей, среди которых журналисты, общественные и религиозные деятели, оказавшиеся за решеткой. Со многими пропала связь, их судьба неизвестна. Эти политические преследования — результат так называемой демократии, которую проповедует Банковая улица и которую так усиленно защищают представители Евросоюза. Они не хотят видеть этого, они не хотят слышать этого, они закрывают на это глаза. Поэтому мы говорим об этом списке, — резюмировал Чепа.

Ранее сообщалось, что депутата Херсонского горсовета от партии «Нам здесь жить!» Илью Карамаликова могут приговорить к пожизненному заключению за госизмену. Как следует из списка политзаключенных «Клуба народного единства», его подозревают в помощи российскому летчику в 2022 году.

