Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:55

Названа главная причина массовых протестов в Непале

Политолог Кортунов: протесты в Непале произошли из-за внутренней нестабильности

Протестующие ворвались в штаб-квартиру партии «Непальский конгресс» в Катманду Протестующие ворвались в штаб-квартиру партии «Непальский конгресс» в Катманду Фото: EPA/ТАСС

Массовые протесты в Непале стали следствием глубокой внутренней нестабильности в стране, а их эскалация была вызвана жесткими действиями властей по подавлению митингов, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, изначальным поводом для демонстраций стал запрет социальных сетей, однако силовой ответ правительства привел к радикализации и расширению требований митингующих.

Поводом для протестов в Непале, наверное, стал поспешный запрет соцсетей. Когда начинаются протесты, первая реакция властей — их жестко подавить, что и произошло. Была использована военная сила, 19 человек погибли, около 500 человек получили ранения. Это привело к радикализации протестов и расширению требований. Сначала говорили о соцсетях, теперь о коррупции, некомпетентности правительства, отсутствии социальных лифтов и безработице среди молодежи. Таким образом протест, который начинался с частной проблемы, перерос в общий социальный, направленный против власти, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что стихийный гнев протестующих направлен не только против правящей элиты, но и против официальной оппозиции. По словам политолога, это свидетельствует о глубоком системном кризисе и отсутствии у политических сил контроля над ситуацией.

В протестах в Непале мы видим, что оппозиция в лице коммунистической партии тоже ситуацию не контролирует. Помимо того, что протестующие подожгли резиденцию премьера и ворвались в дом президента, они также сожгли резиденцию лидера оппозиции. То есть направить этот протест в какое-то конкретное политическое русло пока что не получается. Непал — бедная страна. Возможно, какие-то внешние силы через те же соцсети пытаются разжечь это недовольство и подорвать стабильность. Наверное, этого бы не получилось, если бы внутри Непала все было благополучно, — резюмировал Кортунов.

Ранее российский турист, находящийся в Катманду, сообщил, что полиция Непала сбежала из-за массовых протестов, которые переросли в поджоги административных зданий и домов политиков. По его словам, обстановка в городе несколько разрядилась, и порядок теперь контролирует армия, в то время как протестующие празднуют временную победу.

Непал
Азия
протесты
оппозиция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Раскрыто, как изменятся цены на отдых за рубежом осенью
Названа главная причина массовых протестов в Непале
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.