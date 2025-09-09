Названа главная причина массовых протестов в Непале

Массовые протесты в Непале стали следствием глубокой внутренней нестабильности в стране, а их эскалация была вызвана жесткими действиями властей по подавлению митингов, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, изначальным поводом для демонстраций стал запрет социальных сетей, однако силовой ответ правительства привел к радикализации и расширению требований митингующих.

Поводом для протестов в Непале, наверное, стал поспешный запрет соцсетей. Когда начинаются протесты, первая реакция властей — их жестко подавить, что и произошло. Была использована военная сила, 19 человек погибли, около 500 человек получили ранения. Это привело к радикализации протестов и расширению требований. Сначала говорили о соцсетях, теперь о коррупции, некомпетентности правительства, отсутствии социальных лифтов и безработице среди молодежи. Таким образом протест, который начинался с частной проблемы, перерос в общий социальный, направленный против власти, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что стихийный гнев протестующих направлен не только против правящей элиты, но и против официальной оппозиции. По словам политолога, это свидетельствует о глубоком системном кризисе и отсутствии у политических сил контроля над ситуацией.

В протестах в Непале мы видим, что оппозиция в лице коммунистической партии тоже ситуацию не контролирует. Помимо того, что протестующие подожгли резиденцию премьера и ворвались в дом президента, они также сожгли резиденцию лидера оппозиции. То есть направить этот протест в какое-то конкретное политическое русло пока что не получается. Непал — бедная страна. Возможно, какие-то внешние силы через те же соцсети пытаются разжечь это недовольство и подорвать стабильность. Наверное, этого бы не получилось, если бы внутри Непала все было благополучно, — резюмировал Кортунов.

Ранее российский турист, находящийся в Катманду, сообщил, что полиция Непала сбежала из-за массовых протестов, которые переросли в поджоги административных зданий и домов политиков. По его словам, обстановка в городе несколько разрядилась, и порядок теперь контролирует армия, в то время как протестующие празднуют временную победу.