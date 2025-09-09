Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:40

«Вся полиция сбежала»: россиянин рассказал о массовых протестах в Непале

NEWS.ru: полиция Непала сбежала из-за массовых протестов

Полицейские во время протестов в Непале Полицейские во время протестов в Непале Фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС

Полиция Непала сбежала из-за массовых протестов, которые переросли в поджоги административных зданий и домов политиков, заявил NEWS.ru российский турист, находящийся в Катманду. По его словам, обстановка в городе несколько разрядилась и порядок теперь контролирует армия, в то время как протестующие празднуют свою временную победу.

Обстановка в Непале стала более разряженной, по крайней мере за сегодня. Протестанты сожгли административные здания, пункты полиции, дома политиков и их бизнес. Другие постройки, магазины, отели никто не трогает. На данный момент все празднуют, армия в городе на контроле порядка. Вся полиция сбежала, — рассказал турист.

Он отметил, что основной причиной народного гнева стал крайне высокий уровень коррупции в стране. По его словам, запрет на использование социальных сетей властями Непала — это лишь последняя капля, переполнившая чашу терпения граждан.

По словам местных, с кем довелось пообщаться, запрет соцсетей стал лишь последней каплей перед беспорядками в Непале. Основная причина — это очень высокий уровень коррупции. Покидать территорию не планирую, угроз мне, моим друзьям не было. К иностранцам никакой агрессии не было, на нас все равно, — подытожил турист.

Ранее сообщалось, что протестующие в Непале подожгли офис президента Рамы Чандры Пауделя в Махараджгундже, вынудив армию экстренно эвакуировать главу государства. Политика вывезли вертолетом в Шивапури, где расположен военный учебный центр.

