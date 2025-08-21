Украинскому депутату грозит пожизненное за помощь россиянину

Депутата Херсонского горсовета от партии «Нам здесь жить!» Илью Карамаликова могут приговорить к пожизненному заключению за госизмену, пишет ТАСС. Как следует из списка политзаключенных «Клуба народного единства», его подозревают в помощи российскому летчику в 2022 году.

Следствие считает, что в 2022 году Карамаликов, возглавляя народную дружину, способствовал возвращению на родину раненого российского пилота, который попал в засаду. Суд над депутатом проходит в Кривом Роге, куда его перевели из СИЗО.

Ранее сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании украинской армии. Она приобрела военные облигации через приложение украинского банка. Следствием установлено, что в 2023–2024 годах женщина направила более 270 тысяч рублей на покупку ценных бумаг. Средства от их реализации пошли на поддержку ВСУ.

До этого российский боец с позывным Саид, которому украинский военный несколько дней носил воду и менял повязки, был удостоен ордена Мужества. Торжественная церемония прошла 14 августа.