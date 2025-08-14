Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 20:32

Спасенный бойцом ВСУ российский военный получил орден Мужества

Награжден российский боец, которому носил воду солдат ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российский боец с позывным Саид, которому украинский военный несколько дней носил воду и менял повязки, удостоен ордена Мужества. Торжественная церемония прошла 14 августа, пишет RT.

До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слезы пошли, — отметил он.

Российский военнослужащий получил тяжелые ранения в боях за Авдеевку. У него были переломы ноги, руки, а также травма глаза. Сослуживцы спрятали его от дронов под большим столом, накрыли одеялом и пообещали привести помощь. Ночью к нему внезапно вышел боец ВСУ, который решил сдаться в плен. Он начал помогать россиянину – носить воду и менять повязки. Самого украинца насильно отправили на фронт.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург, который погиб в боях на правом берегу Днепра летом 2022 года. С такой просьбой к главе государства обратился участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

ВС РФ
ВСУ
бойцы
награды
