Спасенный бойцом ВСУ российский военный получил орден Мужества

Российский боец с позывным Саид, которому украинский военный несколько дней носил воду и менял повязки, удостоен ордена Мужества. Торжественная церемония прошла 14 августа, пишет RT.

До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слезы пошли, — отметил он.

Российский военнослужащий получил тяжелые ранения в боях за Авдеевку. У него были переломы ноги, руки, а также травма глаза. Сослуживцы спрятали его от дронов под большим столом, накрыли одеялом и пообещали привести помощь. Ночью к нему внезапно вышел боец ВСУ, который решил сдаться в плен. Он начал помогать россиянину – носить воду и менять повязки. Самого украинца насильно отправили на фронт.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург, который погиб в боях на правом берегу Днепра летом 2022 года. С такой просьбой к главе государства обратился участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.