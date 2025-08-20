Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 15:35

Жительнице Запорожской области грозит пожизненное за финансирование ВСУ

ФСБ задержала жительницу Запорожской области за финансирование ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании украинской армии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По данным силовиков, она приобрела военные облигации через приложение украинского банка.

Следствием установлено, что в 2023–2024 годах женщина направила более 270 тысяч рублей на покупку ценных бумаг. Средства от их реализации пошли на поддержку ВСУ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Женщина заключена под стражу. Подозреваемая может получить пожизненный срок.

Ранее эстонского предпринимателя Анри Лаупмаа признали виновным в присвоении средств, собранных на покупку беспилотников для ВСУ. Суд установил, что в 2022 году он открыл сбор пожертвований, но собранные почти €223 тысячи (более 20,8 млн рублей) так и не дошли до цели. Теперь Лаупмаа обязан выплатить штраф €2470 (232 тысячи рублей) и возместить более €29 тысяч (примерно 2,7 млн рублей). Изначально планировалось закупить 21 дрон.

ВСУ
финансирование
деньги
Запорожская область
