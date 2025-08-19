Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эстонец нагрел руки на пожертвованиях ВСУ

Эстонский бизнесмен Лаупмаа присвоил себе деньги, собранные для ВСУ

Эстонский предприниматель Анри Лаупмаа признан виновным в присвоении средств, собранных на покупку беспилотников для украинских военных, пишет Postimees. Он организовал сбор еще в 2022 году, но деньги так и не были направлены на нужные цели.

Сегодня Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства признал Анри Лаупмаа виновным: в сентябре 2022 года он открыл сбор пожертвований для покупки дронов украинским бойцам, однако после завершения кампании в сентябре 2023-го не перечислил собранные средства компании, которая должна была закупить и доставить технику, — пишет газета со ссылкой на решение суда.

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере €2470 (232 тыс. рублей) в течение 10 месяцев, а также взыскал с него свыше €29 тыс. (примерно 2,7 млн рублей). По версии обвинения, Лаупмаа направил пожертвования на личные нужды и деятельность своей фирмы OÜ MicroNet.

Изначально планировалось закупить 21 беспилотник с системой защиты от GPS-помех. Всего за время акции было собрано почти €223 тыс. (более 20,8 млн рублей). В ней участвовали и эстонские депутаты.

Ранее стало известно, что российскую компанию «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающую продукцию под брендами «Роллтон», BIGBON, Rollberry и Goldben, проверят на финансирование ВСУ. В 2024 году головную компанию обвиняли в поддержке российской армии. Теперь внимание проверяющих привлекла дочерняя фирма, зарегистрированная в конце 1990-х годов.

