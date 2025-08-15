Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:52

Российский «Роллтон» подозревают в финансировании ВСУ

Mash: производящую лапшу «Роллтон» компанию проверяют на финансирование ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российскую дочернюю компанию международной группы Mareven Food Holdings Ltd, ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», проверят на финансирование ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash. Она выпускает лапшу «Роллтон», BIGBON, Rollberry, напитки Goldben и другую продукцию.

По информации источника, в 2024 году головную компанию обвинили в финансировании российской армии. На этот раз, как пишет канал, проверку ожидает «дочка». Согласно данным на сайте, она была образована в 1999 году.

До этого появилась информация, что правительство России включило в план приватизации пять предприятий украинской алкогольной компании «Баядера», активы которой были конфискованы за финансирование ВСУ. После приватизации предприятия будут выставлены на продажу.

Ранее суд в Ивановской области арестовал половину компании «Рижский хлеб». С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура России. В компанию ходили гражданин Латвии Нормунд Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, которые финансировали ВСУ и открыто выступали против СВО.

финансирование
ВСУ
происшествия
компания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасших директора сафари-парка «Тайган» представили к наградам
Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео
Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии
Россиянам рассказали о раннем признаке деменции
Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах
Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка
Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных
Виктора Цоя нет уже 35 лет: что сегодня происходит у его стены на Арбате
«Торпедо» лишился главного тренера
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи не отрицает свою вину
Власти уточнили число домов, поврежденных после атаки ВСУ Ростова-на-Дону
Тепло без компромиссов: как окна Melke экономят на отоплении
Популярную актрису заперли в гостинице и пытались изгнать из нее злых духов
Устроившего публичную расправу над судьей арестовали до октября
«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest
Глава РФПИ назвал ключевую повестку встречи Путина и Трампа
Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы
Куда сходить в Москве в выходные 16–17 августа: питомцы, музыка и куклы
Российская футбольная команда попала в массовое ДТП с фурами
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.