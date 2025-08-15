Российский «Роллтон» подозревают в финансировании ВСУ

Российскую дочернюю компанию международной группы Mareven Food Holdings Ltd, ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», проверят на финансирование ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash. Она выпускает лапшу «Роллтон», BIGBON, Rollberry, напитки Goldben и другую продукцию.

По информации источника, в 2024 году головную компанию обвинили в финансировании российской армии. На этот раз, как пишет канал, проверку ожидает «дочка». Согласно данным на сайте, она была образована в 1999 году.

До этого появилась информация, что правительство России включило в план приватизации пять предприятий украинской алкогольной компании «Баядера», активы которой были конфискованы за финансирование ВСУ. После приватизации предприятия будут выставлены на продажу.

Ранее суд в Ивановской области арестовал половину компании «Рижский хлеб». С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура России. В компанию ходили гражданин Латвии Нормунд Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, которые финансировали ВСУ и открыто выступали против СВО.