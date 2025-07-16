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16 июля 2025 в 18:17

Суд арестовал долю латвийца в российской хлебобулочной компании

Суд арестовал 50% доли «Рижского хлеба», принадлежащие гражданину Латвии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Ивановской области арестовал половину компании «Рижский хлеб», которая принадлежат гражданину Латвии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура России.

Родниковский районный суд наложил арест на 50% доли ООО «Рижский хлеб» <...> в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, из-за финансирования ВСУ. Кроме того, отмечается, что они открыто выступают против СВО на своих публичных площадках.

До этого стало известно об аресте судебными приставами имущества сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея. При этом отмечается, что делом занимается особый отдел ФССП России. Исполнительное производство по данному вопросу было открыто в январе 2024 года.

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