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03 августа 2025 в 10:56

Правительство выставит на продажу заводы, изъятые у Киева за поддержку ВСУ

Правительство РФ продаст изъятые у Киева за поддержку ВСУ алкогольные заводы

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Правительство России включило в план приватизации пять предприятий украинской алкогольной компании «Баядера», активы которой были конфискованы за финансирование ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы. После приватизации предприятия будут выставлены на продажу.

В частности, в категории «Производство напитков» в список для приватизации внесен Великоустюгский ликеро-водочный завод, расположенный в Вологодской области. Это предприятие работает с 1895 года и является ключевым активом «Баядеры». Завод выпускает бренды «Перепелка» и «От Деда Мороза».

Также в список приватизации вошли четыре оптовые торговые компании. Речь идет о московских «Национальных алкогольных традициях» и «Бизнес-групп», а также крымских «Южных алкогольных традициях» и «Алкогольных традициях Крыма».

Ранее Росфинмониторинг включил украинскую компанию «Баядера Групп» (Bayadera Group) в перечень террористов и экстремистов. Она специализируется на дистрибуции и распространении элитных алкогольных напитков, а также финансирует ВСУ.

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