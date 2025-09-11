Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:45

Чебуреки по-новому: хрустят как классические, но проще в три раза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие чебуреки можно приготовить даже без возни с тестом. Для этого нужен всего лишь лаваш — он отлично заменяет традиционное тесто, а результат выходит ничуть не хуже. Начинка получается сочной, оболочка — румяной и хрустящей, а все приготовление занимает не больше 20 минут.

Разрежьте 4 листа армянского лаваша на удобные кусочки — прямоугольники или кружки. Для начинки обжарьте 250 г мясного фарша, посолите, поперчите и смешайте с тертым яйцом, 50 г сыра, нарезанным зеленым луком и ложкой сметаны. Выложите начинку на одну половину лаваша, накройте второй и плотно защипните края. Жарьте в растительном масле слоем около 0,5 см по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Получаются тонкие и хрустящие чебуреки, которые приятно ломаются и остаются сочными внутри. Они готовятся в разы быстрее классического варианта и точно понравятся всей семье.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
чебуреки
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.