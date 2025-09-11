Чебуреки по-новому: хрустят как классические, но проще в три раза

Хрустящие чебуреки можно приготовить даже без возни с тестом. Для этого нужен всего лишь лаваш — он отлично заменяет традиционное тесто, а результат выходит ничуть не хуже. Начинка получается сочной, оболочка — румяной и хрустящей, а все приготовление занимает не больше 20 минут.

Разрежьте 4 листа армянского лаваша на удобные кусочки — прямоугольники или кружки. Для начинки обжарьте 250 г мясного фарша, посолите, поперчите и смешайте с тертым яйцом, 50 г сыра, нарезанным зеленым луком и ложкой сметаны. Выложите начинку на одну половину лаваша, накройте второй и плотно защипните края. Жарьте в растительном масле слоем около 0,5 см по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Получаются тонкие и хрустящие чебуреки, которые приятно ломаются и остаются сочными внутри. Они готовятся в разы быстрее классического варианта и точно понравятся всей семье.

