20 ноября 2025 в 23:23

Чебуреки в рисовой бумаге: так просто, что можно готовить хоть каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Попробуйте невероятно быстрый рецепт чебуреков в рисовой бумаге. С ним не нужно замешивать и раскатывать тесто. Так просто, что можно готовить эту вкуснятину хоть каждый день.

Вам понадобится: упаковка рисовой бумаги (12–15 листов), 300 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, соль, перец, растительное масло для жарки. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Рисовую бумагу по одной опускайте в теплую воду на 10–15 секунд до мягкости. Выложите размякший лист бумаги на стол, в центр положите 1,5 ст. л. начинки, сложите пополам. Обжаривайте на хорошо разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Вкус этих чебуреков — хрустящая, нежная оболочка из рисовой бумаги и сочная, ароматная мясная начинка с луком. Они получаются менее жирными, чем традиционные, но такие же вкусные. Подавайте со сметаной или соевым соусом с чесноком и зеленью для полного наслаждения.

Ранее стало известно, как приготовить чебуреки с тестом из кабачков.

