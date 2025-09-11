Санду уличили в желании отменить итоги предстоящих выборов в парламент Шор заявил, что Санду планирует отменить результаты выборов в парламент

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности собираются отменить результаты выборов в парламент, которые пройдут 28 сентября, такое мнение в Telegram-канале высказал лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор. Он отреагировал на выступление румынского депутата Луиса Лазаруса в Европейском парламенте, раскритиковавшего Санду. Шор объяснил, что таким образом лидер Молдавии попытается избежать потери власти.

Депутат Европарламента Лазарус устроил «демократке» Санду публичную порку, разложив европейскую реальность по полочкам. Проиграешь выборы? Не беда! Результаты аннулируют, конкурентов запретят и тебя снова назначат, — сказал лидер партийного блока.

Ранее Шор заявил, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии уже вызывают сомнения в своей честности. Политик обратил внимание, что от участия в них были отстранены партии, имеющие поддержку среди избирателей. При этом за последние два года в Молдавии прекратили работу 16 оппозиционных телеканалов.