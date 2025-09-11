Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:14

Санду уличили в желании отменить итоги предстоящих выборов в парламент

Шор заявил, что Санду планирует отменить результаты выборов в парламент

Майя Санду Майя Санду Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности собираются отменить результаты выборов в парламент, которые пройдут 28 сентября, такое мнение в Telegram-канале высказал лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор. Он отреагировал на выступление румынского депутата Луиса Лазаруса в Европейском парламенте, раскритиковавшего Санду. Шор объяснил, что таким образом лидер Молдавии попытается избежать потери власти.

Депутат Европарламента Лазарус устроил «демократке» Санду публичную порку, разложив европейскую реальность по полочкам. Проиграешь выборы? Не беда! Результаты аннулируют, конкурентов запретят и тебя снова назначат, — сказал лидер партийного блока.

Ранее Шор заявил, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии уже вызывают сомнения в своей честности. Политик обратил внимание, что от участия в них были отстранены партии, имеющие поддержку среди избирателей. При этом за последние два года в Молдавии прекратили работу 16 оппозиционных телеканалов.

Молдавия
Майя Санду
выборы
оппозиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.