Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:17

Шор заявил, что парламентские выборы в Молдавии проходят нечестно

Шор: предстоящие парламентские выборы в Молдавии уже проходят нечестно

Илан Шор Илан Шор Фото: Антон Антонов/roscongress.org

Предстоящие парламентские выборы в Молдавии, которые состоятся 28 сентября, уже вызывают сомнения в своей честности, заявил лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что от участия в выборах были отстранены партии, имеющие поддержку среди избирателей.

К сожалению, очевидно, что они (выборы. — NEWS.ru) будут нечестными. Они уже идут нечестно, потому что к выборам не был допущен главный оппозиционный блок страны — блок «Победа». К выборам не был допущен ряд партий, которые тоже являются теми, кого выбирают люди, — прокомментировал Шор.

Политик подчеркнул, что за последние два года в Молдавии прекратили работу 16 оппозиционных телеканалов. В течение последнего года власти усилили давление на оппозицию, проводя многочисленные обыски и аресты лидеров оппозиционных движений.

Шор подчеркнул, что приговор Евгении Гуцул, главе Гагаузии, был вынесен с нарушениями закона. По его мнению, власти предпринимают эти действия, чтобы удержать свои позиции, запугать политиков и оппозицию и в конечном счете народ.

Ранее Шор заявил, что премьер-министр Дорин Речан и глава полиции Виорел Чернэуцану организовали давление на судью Анну Кучереску по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Шор отметил, что это часть плана властей по подрыву репутации оппозиции.

Молдавия
выборы
обман
партии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Акиньшина и Козловский одним снимком рассекретили тайные отношения
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника
В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»
«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне
Патрушев: Запад превратил Балтийское море в арену гибридной войны
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы
Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить
Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота
Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине
«Сняла стресс»: Бузова похвасталась кольцом Cartier
Зеленский одним действием перечеркнул быстрое завершение кризиса
Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета
В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны
Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ
Пьяный россиянин напал на семью с ребенком
В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа
Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов
Крупный камнепад зафиксировали в Альпах
США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России
В России ужесточают правила продажи алкоголя
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.