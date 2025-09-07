Шор заявил, что парламентские выборы в Молдавии проходят нечестно Шор: предстоящие парламентские выборы в Молдавии уже проходят нечестно

Предстоящие парламентские выборы в Молдавии, которые состоятся 28 сентября, уже вызывают сомнения в своей честности, заявил лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что от участия в выборах были отстранены партии, имеющие поддержку среди избирателей.

К сожалению, очевидно, что они (выборы. — NEWS.ru) будут нечестными. Они уже идут нечестно, потому что к выборам не был допущен главный оппозиционный блок страны — блок «Победа». К выборам не был допущен ряд партий, которые тоже являются теми, кого выбирают люди, — прокомментировал Шор.

Политик подчеркнул, что за последние два года в Молдавии прекратили работу 16 оппозиционных телеканалов. В течение последнего года власти усилили давление на оппозицию, проводя многочисленные обыски и аресты лидеров оппозиционных движений.

Шор подчеркнул, что приговор Евгении Гуцул, главе Гагаузии, был вынесен с нарушениями закона. По его мнению, власти предпринимают эти действия, чтобы удержать свои позиции, запугать политиков и оппозицию и в конечном счете народ.

Ранее Шор заявил, что премьер-министр Дорин Речан и глава полиции Виорел Чернэуцану организовали давление на судью Анну Кучереску по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Шор отметил, что это часть плана властей по подрыву репутации оппозиции.