Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Маринованные огурцы со сладким перцем получаются очень вкусными. А приготовить их сможет даже неискушенный кулинар. Делимся пошаговым рецептом овощного угощения в банке объемом один литр.

Ингредиенты

  • Огурцы — 500 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Укроп — 1 зонтик
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Листья вишни — 2–3 шт.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банку. Огурцы промойте, срежьте кончики. Чеснок очистите. Зелень промойте и обсушите. Перец промойте, нарежьте на 4–6 частей, удалите семена.

Выложите в банку вишню, укроп и чеснок.

Выложите в банку часть огурцов вертикально и вплотную друг к другу. Следом добавьте нарезанный перец и остаток огурцов.

Влейте к овощам кипяток и оставьте на 20 минут. После этого слейте воду в чистую кастрюлю, поставьте на огонь. Когда она закипит, опять влейте в банку и оставьте еще на 20 минут. Слейте в кастрюлю во второй раз и поставьте на огонь.

Когда вода закипит в третий раз, добавьте в нее соль, сахар и уксус. Залейте овощи горячим маринадом.

Закатайте банку. Теперь ее нужно поставить вверх дном, завернуть в плотную ткань (например, в одеяло) и оставить при комнатной температуре. В таком виде она должна полностью остыть. После этого заготовку нужно хранить в холодильнике или погребе.

Маринованные огурцы с болгарским перцем готовы!

Ранее мы рассказали, как замариновать огурцы с помидорами.

