11 сентября 2025 в 06:00

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Ивано-Франковской, Житомирской и Хмельницкой областях, Львове и Виннице, передает пресс-служба Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 11 сентября?

ВС России нанесли ночной удар по важным объектам на Украине

В ведомстве указали, что все назначенные объекты поражены, поставленные задачи выполнены.

Также ночным ударом высокоточным оружием и БПЛА российских войск поражены цеха Львовского бронетанкового завода, а также Львовского авиазавода ЛДАРЗ, которые находятся на южной и юго-западной окраине города, подчеркнули в МО.

Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО

Командир украинской артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны подполковник Валерий Гончар ликвидирован в зоне СВО, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, это произошло на Сумском направлении.

«На Сумском направлении ликвидирован подполковник Валерий Гончар. Занимал должность командира артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны», — сказал собеседник агентства.

Раскрыто критическое для ВСУ значение разбомбленного завода во Львове

Вооруженные силы Украины ремонтировали всю бронетехнику, включая вооружение НАТО, на Львовском бронетанковом заводе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также предположил, что разрушения на авиазаводе ЛДАРЗ вследствие массированного удара российской армии могут привести к снижению атак со стороны ВСУ с использованием дальнобойных дронов типа «Лютый» и «Бобер».

«Если это авиационный завод, то очевидно, что повлияет [на удары по России со стороны ВСУ дальнобойными дронами „Лютый“ и „Бобер“]. Бронетанковый завод занимался ремонтом танков и самоходок. Я знаю этот завод со времен, когда учился во Львове в военном училище, он находился рядом с нами. Это был по тем временам серьезный бронетанковый ремонтный завод. По нему, кстати, мы били, и сейчас, я думаю, мы его добили. Я думаю, что там ремонтировалась вся бронетехника, в том числе натовская, конечно. Не будут же их таскать черт знает куда. Тем более что, наверное, специалисты из НАТО были во Львове», — объяснил Дандыкин.

В ВС России рассказали, как обернули захваченные у ВСУ мины против врага

Российские военные усовершенствовали конструкции трофейных мин «Пенал» и «Пряник», захваченных у Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист. Специалисты группировки войск «Запад» не только изучили вражеские разработки, но и значительно улучшили их тактико-технические характеристики.

Он подчеркнул, что перед специалистами стояла задача не просто скопировать конструкцию, а повысить ее надежность и эффективность срабатывания. Что касается мины «Пряник», военнослужащий отметил, что российские инженеры устранили существенный недостаток оригинальной конструкции — возможность случайной детонации при ударе о деревья или твердые поверхности. По его словам, теперь боеприпас срабатывает исключительно при контакте с заданной целью.

