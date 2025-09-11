Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 00:36

Чарли Кирк: убийство, роль в победе Трампа на выборах, хейт Украины

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что политический активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения. Что об этом известно, кто такой Кирк, какую роль сыграл в победе Трампа на выборах 2024 года?

Убийство Кирка

10 сентября 2025 года около 12:00 по местному времени (21:00 мск) в Университете Юты Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение в шею.

Было известно, что после покушения активиста доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Однако спустя пару часов Трамп сообщил, что Кирк скончался.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!» — написал Трамп.

Он также приказал приспустить все американские флаги в США в память об убитом Чарли Кирке. Президент назвал его «великим американским патриотом».

Роль в победе Трампа на выборах

Чарли Кирк в 2012 году начал активизировать консервативную молодежь в США, выступая в университетских кампусах.

В 2024 году его организация сыграла заметную роль в привлечении молодой аудитории на сторону Трампа, особенно в ключевых «колеблющихся» штатах, таких как Аризона, где Трамп одержал победу с отрывом в пять пунктов.

Трамп публично благодарил Кирка, отмечая его вклад в успех. «Это не моя победа, это ваша победа» — говорил он, имея в виду активистов Кирка.

Кроме того, Кирк был советником Дональда Трампа — младшего и принимал участие в кадровых решениях и мероприятиях администрации, включая церемонии в Овальном кабинете.

Хейт Украины и Зеленского

Чарли Кирк выступал против поставок вооружений Украине и обвинял сторонника Киева сенатора Линдси Грэма в попытках сорвать переговоры по украинскому конфликту. Споря с ним, Кирк назвал его «позором для Соединенных Штатов».

«Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве», — говорил он.

Также в одном из эфиров Кирк комментировал намерения Трампа направить на Украину вооружения.

«Мне не нравится идея отправки оружия на Украину», — признался тогда активист.

Кроме того, Кирк критически отзывался о попытках украинского президента Владимира Зеленского выпросить дополнительные поставки для ВСУ.

В феврале этого года Кирк резко ответил в соцсети Х Зеленскому, поблагодарившему США за поддержку Украины.

«Мы тебя не поддерживаем. В следующий раз прояви немного уважения. Ты неблагодарный капризный ребенок, который несет ответственность за 1 миллион погибших», — писал Кирк в ответ на пост Зеленского, который благодарил США за поддержку.

Чарли Кирк
убийства
покушения
США
Дональд Трамп
