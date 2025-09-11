Чарли Кирк: убийство, роль в победе Трампа на выборах, хейт Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что политический активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения. Что об этом известно, кто такой Кирк, какую роль сыграл в победе Трампа на выборах 2024 года?

Убийство Кирка

10 сентября 2025 года около 12:00 по местному времени (21:00 мск) в Университете Юты Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение в шею.

Было известно, что после покушения активиста доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Однако спустя пару часов Трамп сообщил, что Кирк скончался.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!» — написал Трамп.

Он также приказал приспустить все американские флаги в США в память об убитом Чарли Кирке. Президент назвал его «великим американским патриотом».

Роль в победе Трампа на выборах

Чарли Кирк в 2012 году начал активизировать консервативную молодежь в США, выступая в университетских кампусах.

В 2024 году его организация сыграла заметную роль в привлечении молодой аудитории на сторону Трампа, особенно в ключевых «колеблющихся» штатах, таких как Аризона, где Трамп одержал победу с отрывом в пять пунктов.

Трамп публично благодарил Кирка, отмечая его вклад в успех. «Это не моя победа, это ваша победа» — говорил он, имея в виду активистов Кирка.

Кроме того, Кирк был советником Дональда Трампа — младшего и принимал участие в кадровых решениях и мероприятиях администрации, включая церемонии в Овальном кабинете.

Хейт Украины и Зеленского

Чарли Кирк выступал против поставок вооружений Украине и обвинял сторонника Киева сенатора Линдси Грэма в попытках сорвать переговоры по украинскому конфликту. Споря с ним, Кирк назвал его «позором для Соединенных Штатов».

«Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве», — говорил он.

Также в одном из эфиров Кирк комментировал намерения Трампа направить на Украину вооружения.

«Мне не нравится идея отправки оружия на Украину», — признался тогда активист.

Кроме того, Кирк критически отзывался о попытках украинского президента Владимира Зеленского выпросить дополнительные поставки для ВСУ.

В феврале этого года Кирк резко ответил в соцсети Х Зеленскому, поблагодарившему США за поддержку Украины.

«Мы тебя не поддерживаем. В следующий раз прояви немного уважения. Ты неблагодарный капризный ребенок, который несет ответственность за 1 миллион погибших», — писал Кирк в ответ на пост Зеленского, который благодарил США за поддержку.

Читайте также:

Покушение на Чарли Кирка: что известно, кто стрелял в сторонника Трампа

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Женские батальоны ВСУ бросают вызов ВС РФ: что с ними сделают в плену