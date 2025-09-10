Во Львове повреждены предприятия по ремонту бронетехники и самолетов ВСУ

На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха «Львовского бронетанкового завода», в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также «Львовского авиазавода „ЛДАРЗ“», где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии. Российские войска также ударили по складам с боеприпасами, базам дронов, штабам и местам размещения военных и наемников ВСУ в 140 точках.