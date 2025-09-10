Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:15

Во Львове повреждены предприятия по ремонту бронетехники и самолетов ВСУ

Минобороны: во Львове поражены цеха бронетанкового и авиазавода

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На южной и юго-западной окраинах Львова поражены цеха «Львовского бронетанкового завода» и авиазавода ЛДАРЗ, сообщает Минобороны России. На этих предприятиях ремонтировалась и модернизировалась бронетехника, производились беспилотники большой дальности и обслуживались боевые самолеты ВСУ.

На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха «Львовского бронетанкового завода», в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также «Львовского авиазавода „ЛДАРЗ“», где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пусковую установку и командный пункт ЗРК С-300 украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, базам дронов, штабам и позициям украинских военных и наемников в 140 местах.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии. Российские войска также ударили по складам с боеприпасами, базам дронов, штабам и местам размещения военных и наемников ВСУ в 140 точках.

Львов
спецоперация
СВО
Минобороны РФ
