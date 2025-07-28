Новосибирский заключенный снова пойдет под суд за угрозы сотруднику колонии Новосибирского заключенного осудят за угрозы сотруднику колонии

Купинский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело заключенного по статье о дезорганизации деятельности учреждения, которое обеспечивает изоляцию от общества. Мужчине вменяют новую статью после угрозы изнасилованием сотруднику колонии, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в феврале 2025 года, находясь в одном помещении с сотрудником исправительного учреждения, подозреваемый мог озвучить угрозу в его сторону. Младший инспектор воспринял обещание заключенного как реальную опасность. В пресс-службе отметили, что судебное заседание по данному дело назначено на 1 августа 2025 года.

Ранее в Иркутской области вынесли приговор двум мужчинам, которые расправились со своими попутчиками в поезде Новосибирск — Чита в сентябре 1992 года. Одного из них приговорили к 8,5 года колонии строгого режима, другого — к 9,5 года.

Также стало известно, что в Самаре суд продлил домашний арест для священника Владислава Лазаря, которого подозревают в изнасиловании 16-летней прихожанки. Девушка по имени Василиса рассказала, как клирик расположил ее к себе, а после надругался.