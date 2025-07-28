Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 16:09

Новосибирский заключенный снова пойдет под суд за угрозы сотруднику колонии

Новосибирского заключенного осудят за угрозы сотруднику колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Купинский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело заключенного по статье о дезорганизации деятельности учреждения, которое обеспечивает изоляцию от общества. Мужчине вменяют новую статью после угрозы изнасилованием сотруднику колонии, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в феврале 2025 года, находясь в одном помещении с сотрудником исправительного учреждения, подозреваемый мог озвучить угрозу в его сторону. Младший инспектор воспринял обещание заключенного как реальную опасность. В пресс-службе отметили, что судебное заседание по данному дело назначено на 1 августа 2025 года.

Ранее в Иркутской области вынесли приговор двум мужчинам, которые расправились со своими попутчиками в поезде Новосибирск — Чита в сентябре 1992 года. Одного из них приговорили к 8,5 года колонии строгого режима, другого — к 9,5 года.

Также стало известно, что в Самаре суд продлил домашний арест для священника Владислава Лазаря, которого подозревают в изнасиловании 16-летней прихожанки. Девушка по имени Василиса рассказала, как клирик расположил ее к себе, а после надругался.

Новосибирск
суды
статьи
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Глава OpenAI предрек волну мошенничества с использованием ИИ
Кабачки в банках за 10 минут — быстро, вкусно, хрустяще
Военкор Коц заявил, что Украина торгует останками своих героев
Котенок высмеял новый ультиматум и дедлайн Трампа
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.