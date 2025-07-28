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28 июля 2025 в 10:47

В России вынесли приговор за резонансное убийство 32-летней давности

В Иркутской области осудили двоих мужчин за убийство в 1992 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутской области вынесли приговор двум мужчинам, которые расправились со своими попутчиками в поезде Новосибирск — Чита в сентябре 1992 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области. Одного из них приговорили к 8,5 года колонии строгого режима, другого — к 9,5 года.

По данным ведомства, две компании распивали алкоголь в купе. Вскоре выяснилось, что у троих друзей при себе находится крупная сумма денег, дорогие вещи и одежда. Дождавшись ночи, новые знакомые по одному вытащили их в тамбур, где жестоко избили и порезали ножом, а затем выкинули из поезда. Двое умерли, третий выжил и дал показания. Спустя 30 лет преступников задержали.

До этого в Свердловской области раскрыли тройное убийство, совершенное 20 лет назад. Тогда были зверски убиты три сотрудника Килачевской школы. В 2005 году супруги-сторожа, а также 54-летний педагог по труду и 30-летний электрогазосварщик собрались в подсобке учебного заведения. Сварщик зарезал собутыльников. Известно, что он воспитывает шестерых детей.

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